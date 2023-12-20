وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية تختتم حملة الـ16 يوماً

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ب جامعة طيبة التكنولوجية ، فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التى يحتفل بها العالم كل عام بإرسال بريد إلكترونى تضمن رسالة تشجيعية للسيدات والفتيات بالجامعة، لشكرهن على نجاحهن وتواجدهن على قائمة العمل بالجامعة، إذ حثت الرسالة على أهمية استمرار المرأة فى العطاء والانجازات فى الجامعة وخارجها، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء محمد، مديرة الوحدة، أن هذا النشاط جاء ضمن أنشطة عديدة نفذتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، على رأسها فعاليات تدشين وافتتاح الوحدة نوفمبر الماضى، وتضمنت عقد عدة ندوات للتوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وكذلك جلسات حوارية استعرضت فيها المرأة في الجامعة تجاربها الناجحة وغيرها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، ورئيس الوحدة.

وأضافت مدير الوحدة، فى بيان صحفى، أن أبرز أنشطة الوحدة كان مشاركة فتيات الجامعة فى معسكر تكافؤ الفرص "إعداد رائدات المستقبل" بمعهد إعداد القادة بحلوان الذى كان له دور كبير في تنمية مهارات الطالبات المشاركات من أجل إعداد جيل من الفتيات له القدرة على بناء المجتمع ويساهم فى دعم الوطن بكفاءة وإخلاص، إذ عكس مشاركة فتيات جامعة طيبة التكنولوجية، اهتمام الجامعة بالمرأة وبناء قدراتها من أجل تحمل المسؤولية والقيادة فى المستقبل، وفى ختام حملة 16 يوماً، أكدت جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة، وتكاتف الجهود من أجل تحقيق ذلك ونشر السلام والعدل في كافة ربوع العالم.