جامعة طيبة التكنولوجية تشارك فى دورة TOT لإعداد المدربين بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، في فعاليات دورة TOT لإعداد المدربين والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الاقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وحاضر في البرنامج، نخبة من المدربين الدوليين المعتمدين؛ بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعات الأقصر، وجنوب الوادي، وأسوان، وقام بتمثيل جامعة طيبة التكنولوجية فى فعاليات الدورة بجامعة الأقصر، كل من علي العجمي، عضو هيئة التدريس المعاون، ممثلا لوحدة التدريب بالجامعة، وأحمد شحته، أخصائي الموارد البشرية ممثلا للجهاز الإداري بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين تأهيلًا علميًا، ومهاريًا، وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة؛ للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم، ولإظهار الاتجاه الإيجابي نحو أهميه تقديم تدريب تفاعلي، وتعلم كيفية توظيفها؛ لتقديم تدريب ناجح، إذ بلغت مدة البرنامج 25 ساعة تدريبية مكثفة، بواقع خمس ساعات تدريبية في اليوم الواحد، ولمدة خمسة أيام.

كما نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة عملية لطلاب الفرقة الأولي ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية وبرنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات، لأحد الفنادق بالأقصر ، للتعرف على طريقة العمل داخل المكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي للغرف والمطبخ وخدمة الاغذية والمشروبات في إطار التطبيق العملي للجانب النظري، وذلك بتنسيق الدكتور صفوت آدم، منسق البرامج، وتحت إشراف أحمد مصطفى حساني، عضو هيئة التدريس المعاونة بالكلية.

وأجرى الطلاب، جولة داخل أقسام الفندق المختلفة للتعرف على طبيعة التشغيل وربط الجانبين النظري بالعملي، بداية من مرحلة استقبال النزلاء والخدمات المقدمة لهم وتعاون الأقسام المختلفة من أجل تقديم الخدمات لنزلاء الفندق بأعلى معايير الجودة، ومراعاة طرق التشغيل المتبعة، لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى جودة وبأقل جهد وتكلفة، والذي يتطلب تعاون جميع الأقسام.



جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في دورة TOT لإعداد المدربين