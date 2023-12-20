هيئة الدواء تكشف آليات مواجهة الضغط العصبى

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة لتجنب الضغط النفسة وتمثلت فى الآتى:

1- تعلم كيفية التنفيس عن توترك ومشاعرك بطريقة صحيحة عوضًا عن كتمها وتركها لتتراكم داخل؛ إذ يتسبب ذلك في زيادة شعورك بالضغط العصبي.

2- حاول الحفاظ على نمط حياة متوازن، فلا تكرس حياتك كلها للعمل فقط دون مساحة للترفيه أو الراحة، بل خصص وقتًا لنفسك ولعائلتك كلما أمكن.

3- تجنب الطرق غير الصحية للتعامل مع الضغط العصبى كالتدخين أو الإفراط فى النوم أو الأكل، أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، واستبدالها بعادات صحية كالمشي وغيرها من الرياضات الخفيفة.

4 - تقبّل فكرة أن بعض الأشياء لا يمكنك تغييرها وهي خارجة تمامًا عن إرادتك، حاول مشاركة مشاعرك وأحزانك مع شخص مقرب تثق به، أو استعن بمعالج نفسي إذا شعرت بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة.



