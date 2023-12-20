اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف آليات مواجهة الضغط العصبى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:30 م
هيئة الدواء تكشف آليات مواجهة الضغط العصبى هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة لتجنب الضغوط النفسية وقالت: عند محاولة التعرف على سبب الضغط العصبى، يجب مراجعة التغيرات التى طرأت فى الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبى، لأن ذلك يعد الخطوة الأولى فى التعامل مع المشكلة بطريقة سليمة. 
 
وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة لتجنب الضغط النفسة وتمثلت فى الآتى: 
 
1- تعلم كيفية التنفيس عن توترك ومشاعرك بطريقة صحيحة عوضًا عن كتمها وتركها لتتراكم داخل؛ إذ يتسبب ذلك في زيادة شعورك بالضغط العصبي. 
 
2- حاول الحفاظ على نمط حياة متوازن، فلا تكرس حياتك كلها للعمل فقط دون مساحة للترفيه أو الراحة، بل خصص وقتًا لنفسك ولعائلتك كلما أمكن. 
 
3- تجنب الطرق غير الصحية للتعامل مع الضغط العصبى كالتدخين أو الإفراط فى النوم أو الأكل، أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، واستبدالها بعادات صحية كالمشي وغيرها من الرياضات الخفيفة. 
 
4 - تقبّل فكرة أن بعض الأشياء لا يمكنك تغييرها وهي خارجة تمامًا عن إرادتك، حاول مشاركة مشاعرك وأحزانك مع شخص مقرب تثق به، أو استعن بمعالج نفسي إذا شعرت بأن الأمور قد خرجت عن السيطرة. 
 

 

 







هيئة الدواء

الضغط العصبى

الصحة النفسية




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