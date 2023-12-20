نقابة الأطباء تخاطب الصحة لبيان صحة إعدادها مشروع قانون للمنشآت الطبية

كتبت آية دعبس

خاطبت نقابة أطباء مصر ، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة ما يتم تداوله بشأن إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، كما طالبت فى حال صحة ما تم تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح، حتى يتسنى للنقابة مناقشته وعرض ملاحظتها عليه للوزارة، وذلك بهدف الوصول لأفضل صيغة للنظام الصحى فى مصر.

وفى سياق متصل، أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبدالحى، قد دعا مجلس النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية لاجتماع طارىء بدار الحكمة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26/12/2023 الساعة الواحدة ظهراً.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، إن يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2024، مطالبة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى، بمشروع العلاج، بسرعة الاشتراك قبل إنتهاء المدة المُحددة لذلك.

وأوضحت أنه على الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط يمكنهم الاشتراك عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، واستلام الكارنيهات فى أى وقت من السنة الجديدة.