اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:16 م
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نائب محافظ بنى سويف يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:05 م
نائب محافظ بنى سويف يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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واصل الدكتور عاصم سلامة" نائب محافظ بنى سويف، سلسلة اجتماعاته، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها والتي تم الانتهاء منها في العديد من القطاعات والمرافق ، والتي شملت: المجمعات الخدمية والزراعية ، مراكز الشباب ،الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والتضامن والكهرباء  والطرق والكباري ،حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات "كل قطاع على حدة "، والمعوقات التي تحول دون الانتهاء من بعض المشروعات وإجراءات سبل تذليل تلك المعوقات لسرعة نهوها تمهيداً لدخولها الخدمة.
 
وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"بتضافر جهود كافة الجهات ذات الصلة ، لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، ,توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة للانتهاء من تلك المشروعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الجهة المسؤولة عن أى تباطؤ فى سير الأعمال.






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حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

المرحلة الأولى من حياة كريمة




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