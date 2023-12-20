الموافقة على 71 طلب تقنين جديدا فى اجتماع اللجنة العليا للبت ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 122 ) للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائى والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدى، حيث تمت الموافقة على71 طلبا جديدا، ليصل إجمالى الطلبات التى تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 4871 طلبا، فيما بلغ إجمالى العقود التى تم تحريرها 3251 عقداً (2563عقدمباني+ 688 زراعة)، فيما يجرى حالياً البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.