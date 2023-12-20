نائب محافظ الأقصر يناقش تفاصيل النسخة الجديدة لمهرجان السينما الأفريقية

الأقصر – أحمد مرعى

أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر أن صناعة السينما، إحدى أدوات القوة الناعمة التى تساهم بشكل كبير فى الدعاية لمصر، مشيرًا إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ساهم فى مد جسور من الثقافة والتفاهم للربط بين شعوب القارة الإفريقية، جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ الأقصر، مع السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمخرجة عزة الحسينى، مديرة المهرجان، لبحث الاستعدادات الخاصة بإقامة الدورة رقم 13 للمهرجان.

وناقش نائب المحافظ مع مسئولى المهرجان تفاصيل النسخة الجديدة من المهرجان والدول المشاركة حيث أكد رئيس المهرجان أنه سيتم اقامة المهرجان فى فبراير المقبل بمشاركة أكثر من 33 دولة وسيتم تكريم عدد من النجوم وصناع الفن السابع ممن لهم تاريخ طويل فى صناعة السينما فى مصر وأفريقيا.

وأضافت عزة الحسينى مدير المهرجان، خلال لقاء نائب محافظ الأقصر، أنه تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة فى مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الطويلة «روائى، تسجيلي»، و14 فيلمًا فى مسابقة الفيلم القصير "روائى، تسجيلى، تحريك"، و6 أفلام فى مسابقة الدياسبورا «الشتات»، و12 فيلما فى مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمى خارج المسابقة.