اليوم السابع
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مصور يكشف كواليس تصوير بطاقة عيد الميلاد لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:19 م
مصور يكشف كواليس تصوير بطاقة عيد الميلاد لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما كيت ميدلتون والأمير وليام أميرة وأمير ويلز
كتبت ريهام عبد الله

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كشف المصور الملكى جوش شينر، الذى التقط صورة لـ كيت ميدلتون والأمير وليام، أميرة وأمير ويلز وأطفالهما، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد، عن تفاصيل جلسة التصوير الملكية، التى وصفها بأنها كانت "مريحة وممتعة".

فى الأسبوع الماضى، أصدر الأمير ويليام وكيت، وكلاهما يبلغان من العمر 41 عامًا، صورة عائلية غير رسمية مع أطفالهما الأمير جورج، وشارلوت، ولويس، وهم يرتدون قمصانًا بيضاء متطابقة وهى الصورة التى ستكون على واجهة بطاقتهم الاحتفالية هذا العام، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

شكل تخطيطى للصورة قبل التقاطها
شكل تخطيطى للصورة قبل التقاطها

شارك المصور جوش شينر الآن نظرة ثاقبة ليوم جلسة التصوير، وكشف أنه تعلم بعض النكات الجديدة تمامًا من الأطفال الملكيين، ونشر جوش على موقع "إنستجرام"، أيضًا رسمًا تخطيطيًا للعائلة كان قد رسمه أثناء محاولته تحديد الوضعيات التى تناسب التكوين بشكل أفضل.

وفى معرض حديثه عن الأجواء فى ذلك اليوم، كتب: "لقد كان من دواعى سرورى أن ألتقط صورة لأمير وأميرة ويلز وعائلتهما لالتقاط صورة عيد الميلاد هذا العام"، وتابع "لا شك أنها واحدة من أكثر الجلسات استرخاءً ومتعةً التى قمت بها على الإطلاق، ولدى الآن مجموعة جديدة كاملة من النكات التى تناسب مستواى بفضل الأطفال".

ومع ذلك، عندما سُئل جوش عن النكات، ظل صامتًا، ورفض الكشف عن تفاصيل المزاح الذى شاركه مع أفراد العائلة المالكة الشباب، وقال ردا على متابع سأله عن أطرف نكتة "أخشى أننى يجب أن احتفظ بها لنفسي".

صورة بطاقة عيد الميلاد لأمير وأميرة ويلز وأطفالهما
صورة بطاقة عيد الميلاد لأمير وأميرة ويلز وأطفالهما

وفى منشور آخر للتكوين المرسوم، كتب المصور: "لقد توقفت عن محاولة رسم الوجوه منذ فترة طويلة، وشعرت أن محاولة رسم أمير وأميرة ويلز كان شيئًا لا يمكن أن ينتهى إلا بالفشل الذريع، ولكن كان هذا هو الحل, نقطة البداية للتكوين النهائى".

في المقابل، سارع الكثيرون إلى التعليقات لتهنئة جوش على عمله الرائع مع العائلة المالكة، وقال أحد الأشخاص: تهانينا على هذه الفرصة الرائعة, وقال آخر: "هذه الصورة الجميلة - تهانينا الكبيرة لجوش".







كيت ميدلتون

الأمير وليام

مصور كيت ميدلتون

أميرة وأميرة ويلز

بطاقة عيد الميلاد

العائلة المالكة البريطانية



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