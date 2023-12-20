مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى تصادم سيارة وتروسيكل بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شاب مصرعه، و أصيب 7 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة تروسيكل، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص في تروسيكل بمنطقة الكيلو 5 بطريق " الفرافرة – الداخلة".

أسفر الحادث عن مصرع محمد أحمد قاطب، 30 سنة، وإصابة كل من أحمد محمد علي عبد الرحمن، 48 سنة، رئيفة السيد محمد حسن، 48 سنة، ياسر سميح عبد السلام محمد، 31 سنة، عبير فتحي إبراهيم،45 سنة، أمل سيد عوض، 50 سنة، محمود عبد العزيز عبد النبي، 61 سنة، مصطفى مجدي عبده، 19 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.