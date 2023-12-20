اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع أب وابنه أسفل عجلات سيارة نقل فى الشرقية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:39 ص
مصرع أب وابنه أسفل عجلات سيارة نقل فى الشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لقى أب ونجله مصرعهما،؛ إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة فى الحادث.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول " تامر أ م ع" 70 عاما ونجله" أحمد " 50 عاما مقيمان نطاق مركز بلبيس، جثتين، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة

 

وتبين من التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبى عليهما من قبل مفتش الصحة حدوث إصابة الأب ونجله التى أودت بحياتهما إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة فى الحادث تحت تصرف النيابة العامة.

 







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