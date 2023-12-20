مش بس بيعدل مزاجك.. تناول 3 لـ4 أكواب من الشاى يوميا يعزز صحة القلب والمخ

كتبت أمل علام

مع الأيام الباردة والقاتمة التي تسيطر على العالم في فصل الشتاء، يسعى العديد من الناس إلى تناول المشروبات الساخنة للتدفئة، حيث إن المشروب الموجود مطبخك يمكن أن يفعل المعجزات لصحة القلب والأوعية الدموية، وقد ترتبط 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأسود يوميًا بصحة القلب وصحة المخ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.



الشاى مفيد لصحة القلب والدماغ

كشف أحد خبراء التغذية عن مشروب دافئ شائع يمكن أن يفيد القلب والعقل، علاوة على ذلك، ليس هناك نكهة واحدة فقط تحتاج إلى الالتزام بها من أجل التمتع بالفوائد.

وأشارت خبيرة التغذية الدكتورة باميلا ماسون، من اللجنة الاستشارية للشاي، إلى أن فنجان الشاي الذي تتناوله يوميًا يخفي "ثروة من عجائب الصحة"، ومع ذلك فإن معرفة الناس بالفوائد الصحية للشاي غير متوفرة على الرغم من كون الكثير شرهين لشرب الشاى.



الشاى

ووجد استطلاع جديد شمل أكثر من 1000 بريطاني استعرضته اللجنة الاستشارية للشاي (TAP) أن حوالي ثلث المشاركين فقط في الاستطلاع أدرجوا الفوائد الصحية كواحد من أهم 3 أسباب لشرب الشاي، ومع ذلك، فإن المشروبات الساخنة تقدم أكثر من مجرد مذاق لطيف.

صحة القلب

وأوضحت الدكتورة باميلا ماسون أن مجموعة كاملة من أنواع الشاي يمكن أن تفيد قلبك، سواء اخترت تناول فنجان من الشاي الكلاسيكي أو تناولت منقوعًا عشبيًا مثل الكركديه والبابونج والزنجبيل، فإن الشاي مليء بمضادات الأكسدة، حيث إن شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن البحث الذي أجرته اللجنة الاستشارية للشاي، وجد أن 80% من البريطانيين لا يدركون مادة البوليفينول التي تعزز القلب والتي يوفرها كوب من الشاي.

وقالت أخصائية التغذية: "يحتوى الشاي على مادة البوليفينول المتنوعة التي لها تأثير مضاد للالتهاب، وهى إحدى الطرق التى تساعد من خلالها على الحماية من أمراض القلب، وجدت مراجعة بحثية للأدلة أن شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم، وتوسيع الشرايين وخفض الكولسترول.

ووجدت أدلة بيانات أخرى أن شاي الكركديه له تأثير في خفض ضغط الدم ومن المحتمل أن يخفض نسبة الكولسترول، من خلال استهداف علامات مثل ارتفاع نسبة الكولسترول وضغط الدم، يمكنك الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.



فوائد الشاى

صحة الدماغ

وأضافت خبيرة التغذية أن الشاي الأسود والأخضر والبابونج يمكن أن يساعد عقلك أيضًا، موضحة، إن الشاي الأسود مفيد أيضًا لصحة الدماغ، ومع ذلك، في أبحاث اللجنة الاستشارية للشاي TAP ، لم يتمكن 61% من الناس في البحث من الربط بين الشاي والصحة العقلية، في مزيد من الأبحاث، ارتبط استهلاك الشاي الأسود بانتظام بذاكرة أفضل في سن الشيخوخة، علاوة على ذلك، فإن شاي البابونج له تأثيرات مهدئة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل القلق، وفقًا للخبير.

وأضاف الدكتورة ماسون: "ترتبط ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود يوميًا بصحة القلب وفوائد صحة الدماغ، إذا كنت تستمتع بالخلطات العشبية، فاحرص على تناول كوب أو كوبين من مشروب الأعشاب المفضل لديك أو كوبين من الشاي الأخضر".