محافظ سوهاج يتفقد محطتى مياه الشرب والصرف الصحى بالهجارسة ونيدة

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، مشيدا بالإعداد والجاهزية الفنية لكافة عناصر الاصطفاف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن الاصطفاف يهدف للتأكد من عمل كافة المعدات المشاركة بالكفاءة المطلوبة، وجاهزية واستعداد العنصر البشرى، للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات أو طوارئ، وكذا رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات التى تقدمها تلك المعدات للمواطنين في قطاعات النظافة العامة والتجميل، وإزالة الإشغالات والتعديات، وغيرها من الخدمات.

وعقب تفقد الاصطفاف قام محافظ سوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، كما تفقد أيضا محطة مياه الشرب بقرية " نيدة " بأخميم، وذلك للاطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات، وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات محتملة.