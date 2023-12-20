تحصين 80 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مدير الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، استمرار حملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى المحافظة وأن إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن 80 ألف رأس ماشية متنوعة صرح بذلك الدكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى بسوهاج.

وأضاف حمدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملة تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت وأنه تم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

وأشار الدكتور أحمد حمدى، مدير عام الطب البيطرى بسوهاج، أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية برعاية اللواء الوزير طارق الفقى محافظ سوهاج

تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية وأنه خلال الحملة تم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وأنهى حمدى تصريحاته، أن عملية تحصين القوافل شملت أيضا دورة إرشادية تضمنت الندوة مميزات التأمين على الماشية فى الحصول على كميات الردة وكذلك صرف التعويضات المناسبة للمربين والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتذليل العقبات التى قد تواجههم فى الحصول على خدمات التأمين على الماشية وخطورة مرضى الحمى القلاعية وأهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتربية المنزلية الآمنة.

أعمال الترقيم بحملة الطب البيطرى



التحصين من بيت لبيت



ترقيم الحيوانات



حملة التحصين بالوحدات البيطرية