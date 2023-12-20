محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد نقابة الزراعيين العامة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الاربعاء الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين، رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة رئيس اتحاد الاكساد، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية.

وذلك علي هامش زيارتهم للمحافظة، حيث حرص الوفد على عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لتقديم الشكر له لدعمه الدائم للقطاع الزراعى، وتم خلال اللقاء تبادل النقاش حول سبل التطوير فى القطاع الزراعى بالمحافظة وخاصة بمدينة طور سيناء ومدينة نويبع .

كما قدم الوفد الشكر لمحافظ جنوب سيناء على المشروعات الزراعية التنموية العديدة التي تم إنشاؤها بالمحافظة وبحث سبل التعاون من أجل المزيد من التنمية الزراعية على أرض الفيروز.

وقد أشار خليفة إلى أنه تم توفير مبيدات ومخصبات بالمجان لتوزيعها على الأهالي من المزارعين بالمجان والذى يأتى فى إطار حرص النقابة العامة على المشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة على أرض سيناء، مشيرا فى حديثه الى حجم التطوير والانجاز الملحوظ.

كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف لما لها من اهمية فى حماية البيئة و لتواجدها بمحمية رأس محمد ونبق.

من جانبه، كما أعرب الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة عن خالص الشكر لاهتمام اللواء الدكتور خالد فودة بالتنمية الزراعية بسيناء، كما أكد على الدور الكبير الذي تساهم به النقابة العامة لدعم المزارعين وما تساهم به الدولة وكياناتها المختلفة فى عملية التنمية عبر الجمهورية الجديدة وفى ظل قيادة حكيمة من قائد التنمية والنهضة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن جميع العاملين بقطاع الزراعة والمواطنين سواعد لبناء الوطن يقفون دائما خلف قائدهم فى سبيل المزيد من البناء والتعمير.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.

يشار إلى أنه قد تم عقد اجتماع مجلس النقابة العامة بديوان عام مديرية الزراعة تم التوجه لمزارع الوادى بطور سيناء لتفقد بعض الزراعات الموجودة بها وتنفيذ قافلة زراعية وتوفير المبيدات والمخصبات المجانية للمزارعين.