محافظ جنوب سيناء يناقش مع مساعد وزير الصحة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة

استقبل اللواء دكتور خالد فوه، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وذلك في إطار تعزيز الخدمة الصحية ومتابعة تنفيذ المشروعات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وبحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وبحضور الدكتور ايمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سير الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة في نطاق محافظة جنوب سيناء، وجاري تنفيذها حاليا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن منها مستشفيات مدن طور سيناء، ودهب، ونويبع، فضلا علي أنه سيتم تنفيذ أول وحدة صحية خضراء بمدينة شرم الشيخ وتعتبر أول وحدة صحية نوعية سيتم تنفيذها علي مستوي الجمهورية، وقد نال تصميم هذه الوحدة في مؤتمر كوب 27 بجائزة احسن تصميم.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مساحة 2996 متر مربع بمنطقة الخدمات العامة بحي النور طبقا للقرار رقم 2970 لسنة 2022 مجلس الوزراء، لإقامة وحدة طب الأسرة.