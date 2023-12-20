محافظ بنى سويف يقرر صرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات على علاج ابنتها المريضة

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، صرف إعانة مالية لإحدى السيدات لديها ابنة مريضة تحتاج للعلاج، والتي كان قد كلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام بدراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها المريضة بتليف في الكبد.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، فى أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنة، والتي تمر بظروف أسرية واجتماعية خاصة بعد انفصالها ،وتتقاضى معاشى تأميني عن والدها غير كاف، خاصة وأنها تقيم في شقة الإيجار، فضلاً عن مرض ابنتها بتليف في الكبد ولا تقدرعلى استكمال العلاج بسبب ظروفها المادية الصعبة، حيث وجه المحافظ مسؤولي وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالة ، وعلاجها على نفقة الدولة، مع متابعة حالة الأسرة للاطمئنان على الحالة الصحية للمريضة.

حضر اللقاء كل من مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.