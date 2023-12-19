نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمشروعات "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف ، اجتماعا بحضور مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وشركة دار الهندسة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات لتلافي بعض ملاحظات التسليم التي رصدها مهندسو دار الهندسة عن المشروعات المنفذة بمركزي ببا وناصر، وكذا نسب التنفيذ بباقي المشروعات الجاري تنفيذها والتي تتضمن محطات رفع، ومحطات معالجة، وشبكات انحدار، ووصلات، وأعمال إحلال وتجديد لشبكات قائمة، وغيرها.

وأشار الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تضافر جهود كافة الجهات ذات الصلة، لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية، ,توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة للانتهاء من تلك المشروعات.