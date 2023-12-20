ما حكم الاستئجار على الثمار بنسبةٍ ممَّا يخرج منها؟ دار الإفتاء تجيب

كتبت – مرام محمد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟".

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

"يجوز شرعًا للسائل أن يقوم بالاتفاق مع مَن يعمل له في مزرعة نخيله، فيرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ معلومةٍ مِن ناتجها كالثلث أو ما يتفقان عليه ويتراضيان، وهذا ما تواردت عليه نصوص الفقهاء وأحكامهم".

وأوضحت دار الإفتاء فضل العمل بالزرع والغرس، مشيرة إلى أن العمل بالزراعة وما يتعلق بها من البذر والسقي والرعاية والعناية من أفضل الحِرَف التي يعمل بها الناس وأعلاها لِمَا يتحقق من خلالها من فوائد ومكاسب لمصلحة البلاد والعباد؛ ولذلك ضرب الله تعالى بها المثل عند حديثه عن فضل الإنفاق كما في قوله سبحانه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 321، ط. دار الكتب المصرية): [في هذه الآية: دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحِرَف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله به المثل؛ فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية] اهـ.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيْءٌ؛ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ» أخرجهما الإمام مسلم في "صحيحه".

قال الإمام مظهر الدين الزيداني -كما نقله عنه الملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 1989، ط. دار الفكر)-: [يعني ينبغي أن يحصل للإنسان نَفْعٌ مِن ماله؛ فمن كانت له أرض فيزرعها حتى يحصل له نَفْعٌ منها، أو لِيُعْطِهَا أخاه ليحصل له ثوابٌ، فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه، وهذا توبيخٌ لمن له مالٌ ولم يحصل له منه نَفْعٌ] اهـ.

تكييف الصورة المسؤول عنها

قالت دار الإفتاء إن الشرع الشريف قرر مشروعية العقود وإجازة التعامل بما يلبي حاجة الناس لتبادُل المنافع والمصالح بينهم؛ ويُقرِّر ذلك ما أخرجه الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا». أي: ينفع بعضهم بعضًا.

والصورة المسؤول عنها تُكيَّف شرعًا على أنها مِن قبيل عقد المساقاة، لكونها متضمنة لمعاني وحقيقة المساقاة، وهي أن يدفع الرجلُ شجرَه لمَن يقوم بسَقْيه وخِدمته بكلِّ ما يحتاج إليه على جزءٍ معلومٍ مِن الثمرة الخارجة منه، وعلى هذا المعنى تواردت عبارات ونصوص الفقهاء.

قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 79، ط. الحلبي): [(كتاب الْمُسَاقَاةِ) وتُسَمَّى: مُعاملةً، مُفَاعَلَةٌ من السَّقْيِ والعمل، وهي أَنْ يقوم بما يَحْتَاجُ إليه الشجر من تَلْقِيحٍ وعَسْفٍ، وتنظيف السَّوَاقِي وسقيٍ وحراسةٍ وغير ذلك] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (2/ 766، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [معنى المساقاة: أن يدفع الرجلُ كَرْمَهُ أو حائط نَخْله أو شجر تِينِه أو زيتونِهِ أو سائر مثمِرِ شجرِه لمن يَكفيه القيامَ بما يحتاج إليه مِن السَّقْي والعمل، على أنَّ ما أَطْعَمَ اللهُ مِن ثمرتها فبينهما نصفين، أو على جزءٍ معلومٍ مِن الثمرة] اهـ.

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (5/ 244، ط. دار الفكر): [وهي مُعَامَلَةٌ على تَعَهُّدِ شجرٍ بجزءٍ من ثمرتهِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5/ 290، ط. مكتبة القاهرة): [الْمُسَاقَاةُ: أَن يدفع الرَّجل شَجَرَهُ إلى آخر، ليقومَ بِسَقْيِهِ، وعملِ سائر ما يحتاج إليه، بجزءٍ معلومٍ له من ثمرهِ] اهـ.

حكم الاستئجار على الثمار بنسبة ممَّا يخرج منها

قالت دار الإفتاء: إذا كان لدى شخصٍ مزرعةُ نخيلٍ -كما هي مسألتنا-، فدفعها لمَن يقوم برعايتها لمدةٍ معلومةٍ، على أن تكون أُجرتُه نسبةً مِن ناتجها -كالربع أو الثلث مثلًا-، فإن هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا في الجملة على ما ذهب إليه فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والإمامان أبو يوسف ومحمد صاحِبَا الإمام أبي حنيفة -وهو المفتى به في المذهب؛ كما في "الاختيار" للعلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي (3/ 75)-، ويسمُّونها: (مساقاة) أو (مُعَاملة).

قال العلامة القدوري الحنفي في "مختصره" (ص: 144، ط. دار الكتب العلمية) في باب المساقاة: [قال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسمَّيا جزءًا من الثمرة مشاعًا، وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان، فإن دفع نخلًا فيه ثمره مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز، وإن كانت قد انتهت لم يجز] اهـ.

وجاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 562، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيتَ الْمُساقاةَ، أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقلَّ مِن ذلك أو أكثر في قول مالك؟ قال: نعم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (14/ 399، ط. دار الفكر): [تجوز المساقاة على النخل] اهـ.

وقال الإمام المَاوَرْدِي الشافعي في "الإقناع" (ص: 110، ط. دار إحسان): [وَالْمُسَاقَاة جائزة في النَّخل والكَرم خاصَّة، وهي أَن يدفع الرجلُ نخلَه إِلى عاملٍ ليعمل فيها مُدَّة معلومةً -أقلهَا أَن يُثمر النَّخل فيها- بجزءٍ معلومٍ مِن ثمرتها، يستويان فيه أَو يتفاضلان] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 291): [مَسْأَلَةٌ: قال أبو القاسم: وتجوزُ المُساقاةُ في النخل والشجر والكَرْم بجزءٍ معلومٍ يُجْعَلُ للعامل مِن الثمر. وجملة ذلك: أنَّ المُساقاةَ جائزةٌ في جميع الشجر المثمر] اهـ.

كما يظهر من نصوص الفقهاء وأحكامهم الواردة في المساقاة الاتفاق على مشروعيتها في خصوص النخيل -وهي محل المعاملة المسؤول عنها-؛ فقد "أجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم، ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع، كما قال الإمام الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص: 153، ط. دار الكتب العلمية).