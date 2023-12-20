لمريض السكر.. نصائح هامة لو جالك دور برد أو اشتباه كورونا

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور أحمد السنهورى، أخصائى الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إن مريض السكر يجب أن يهتم بتعزيز مناعته بشكل جيد فى ظل انتشار نزلات البرد والأنفلونزا وكورونا مع بداية فصل الشتاء، من خلال تناول الأطعمة الصحية، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين سى مع ضرورة ضبط معدلات السكر فى الدم.

وأوضح، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه إذا أصيب مريض السكر بدور برد شديد أو اشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا لا بد أن يتابع تحليل السكر بانتظام وزيارة طبيب السكر إذا ارتفع سكرك لضبط جرعات الدواء أو إذا لزم الأمر تحصل على أنسولين أو تعديل جرعة الأنسولين.

وأشار الدكتور أحمد السنهورى إلى أن انتظام السكر فى الدم يكون له دور أساسى فى علاج كورونا أو الالتهاب وكذلك علاج الأمراض التنفسية الأخرى مثل الأنفلونزا والبرد.وتابع قائلا: "إن الموجة الجديدة من الإصابات بكورونا لا يوجد منها أى خطورة أو قلق ولم يسجل منها حالات تنفسية صعبة".

وأكد الدكتور أحمد السنهورى، أخصائى الأمراض الباطنية والسكر أن هناك علاقة بين الإصابة بكورونا ومرض السكر لم يفهمها العلماء حتى الآن، وهى إن فيروس كورونا يرفع نسبة السكر فى الدم وقد تصل إلى إن كورونا قد يتسبب فى إصابة البعض بمرض السكر لمرضى لم يكن لديهم أى تاريخ مرضى للسكر أو لشخص لديه مرحلة ما قبل السكر ومع الإصابة بكورونا أصيب بمرض السكر.