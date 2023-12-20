اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:15 م
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ضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه بالغربية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:55 م
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه بالغربية جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).
 
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) مليون جنيه.






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