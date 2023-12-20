صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة جلالة بالضبعة الأحد والإثنين المقبلين

مطروح – حسن مشالي

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومى الأحد والإثنين المقبلين، قافلة طبية مجانية بمنطقة جلالة، التابعة للإدارة الصحية بمركز الضبعة شرق مطروح، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة يجرى تنفيذها بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ويتم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازى محمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات من بينها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة إلى عمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأشار "سالم" إلى أن هذه القوافل الطبية، تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة المصرية، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة مطروح، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.