صحة كفر الشيخ: مسح شامل للأطفال المتخلفين عن التطعيمات

شهدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، اجتماعاً لإدارة التطعيمات، وعقد دورة تدريبية لصيادلة مخازن الطعوم في جميع الوحدات الصحية، كما أجرت مسحًا شاملاً لجميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات، رفع كفاءة الصيادلة العاملين في مخازن الطعوم، وتعريفهم بالإجراءات المخزنية السليمة، وكذلك معايير سلسلة التبريد.

أشرفت على الدورة الدكتورة آلاء بسيوني، مديرة إدارة التطعيمات، والتي أكدت أن الدورة تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بضرورة التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان سلامة الطعوم المُقدمة للأطفال.

وأوضحت مديرة التطعيمات، أن الدورة التدريبية شملت العديد من الموضوعات الهامة، منها التعريف بالإجراءات المخزنية، وشروط تخزين الطعوم والأمصال، ومعايير سلسلة التبريد، وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مخازن الطعوم.

وأضافت أن الدورة التدريبية شهدت حضور عدد كبير من الصيادلة العاملين في مخازن الطعوم في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تلقوا تدريبًا مكثفًا على جميع الموضوعات المطروحة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة التطعيمات بإجراء مسح شامل لجميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، موجهاً بسرعة التواصل واستدعاء الأطفال المتخلفين عن التطعيمات، وذلك لضمان حصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.

وأوضحت الدكتورة ألاء بسيوني، أن مسح الأطفال المتخلفين عن التطعيمات شمل جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تم إعداد قوائم بأسماء هؤلاء الأطفال، وأرقام هواتف ذويهم، وذلك لسرعة التواصل معهم والاستدعاء عقب كل جلسة تطعيم.

وأكدت بسيوني أن إدارة التطعيمات تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.