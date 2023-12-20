اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم الشابورة للاجئين جنوبي غزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:52 ص
شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم الشابورة للاجئين جنوبي غزة مستشفيات غزة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى بغزة، ومخيم الشابورة للاجئين جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

 

وذكر إعلام فلسطيني، أن الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جنوب غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

 







غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

غزة

اسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال

شهداء غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة