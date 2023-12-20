شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم الشابورة للاجئين جنوبي غزة

كتب سمير حسنى

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى بغزة، ومخيم الشابورة للاجئين جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وذكر إعلام فلسطيني، أن الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جنوب غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.