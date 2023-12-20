زيارة طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين لمحطة الرياح بالزعفرانة

كتب محمد صبحى

قامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان بتنظيم رحلة علمية لطلاب المستوى الثالث ببرنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة من خلال أنشطة مادة الطاقات البديلة - المتجددة وذلك للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وإشراف الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم منسق برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين والدكتور حسن محمد محمود مصطفى استاذ مادة مبادئ الطاقات البديلة/ المتجددة.

هذا وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التى تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح فى مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلو متر مربع، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالى، وتضم المزرعة عدد 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و).

وقد قام الطلاب بزيارة غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح والورش الخاصة بصيانة المولدات وتجميع التوربينات والمراوح، وكذلك زيارة مزرعة الرياح.

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتى هذه الزيارات فى إطار حرص الجامعة على التطبيق العملى من خلال تقديم تعليم تكنولوجى متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.