ريجيم التفاح.. أضرار الاعتماد على نوع واحد من الطعام فى الدايت على صحتك

كتبت مروة محمود الياس

ريجيم التفاح أحد أهم أنواع الدايت أو الأنظمة الغذائية القاسية، التي انتشر استخدامها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، يعتمد هذا الدايت على استهلاك عالي للتفاح بأنواعه، واستبداله ببعض الوجبات الأساسية خلال اليوم.

ذكر تقرير نشر في موقع style craze ان التفاح له الكثير من الفوائد الصحية لأنه غني بالعديد من الفيتامينات، فهو يحتوي على كم من كبير من الألياف الغذائية الهامة والضرورية، وبالتالي فهو مساعد جيد في أي نظام غذائي للشعور بالشبع لفترة طويلة وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام او السكريات خلال فتره طويلة بعد تناوله.

تأتي اهمية التفاح في اي نظام غذائي يهدف الى إنقاص الوزن من أنه قليل السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، كما انه يساعد على حرق الدهون وعدم تراكمها، كما أن سكرياته جيدة للشعور بالنشاط والحيوية، كما انه يعزز الطاقة والقدرة على بذل المجهود دون الشعور بالخمول في انظمه الدايت الاخرى المعروفة.

يعزز التفاح من فقدان الدهون بشكل سليم وصحي كما انه يعزز دفاعات الجسم ضد الإصابة بالأمراض، ولكن هل الاعتماد على التفاح خلال اليوم الواحد بكثرة في نظام دايت التفاح له أضرار؟

اجاب التقرير، موضحا ان الاعتماد على التفاح بشكل أساسي خلال هذا النظام الغذائي أمر لا يخلو من المخاطر والمضاعفات، فالاعتماد على نوع واحد من الطعام دون غيره أمر غير جيد للصحة، خاصه اذا كان على فترات طويلة، فقد يشعر متبع الرجيم بالملل والرغبة في عدم تناول المزيد من التفاح لاعتماده عليه لفتره طويلة.

على الرغم من فوائد التفاح الا ان الاعتماد عليه لفترات طويلة بهدف انقاص الوزن، قد يعزز الشعور بالرغبة الشديدة في النوم، كذلك قد يجعل الجسم فاقد للقوة والنشاط تدريجيا، كذلك قد يؤثر على الحالة النفسية ويصيب متبع هذا الرجيم تقلبات مزاجية حادة كلما استمر في اتباع نفس الدايت، لذا ينصح بعدم اتباع انظمة تعتمد على نوع واحد من الطعام لفتره طويلة من الوقت تجنبا لمضاعافتها.