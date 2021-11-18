ريجيم التفاح.. أسرع نظام غذائى لإنقاص وزنك فى 5 أيام

كتبت فاطمة خليل

ريجيم التفاح هو أحد الأنظمة الغذائية التي انتشرت مؤخراً لإنقاص الوزن وفوائد أخرى، حيث يمكن لتفاحة في اليوم حقًا أن تبعد عنك الطبيب، ووفقًا لأحدث الأبحاث فإن قشر التفاح يبني العضلات، ويحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ويخفض الكوليسترول، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية اتباع ريجيم التفاح لإنقاص الوزن، بحسب ما نشر موقعي "Style craze" و good to do.



ريجيم التفاح

ريجيم التفاح



ريجيم التفاح هي خطة لإنقاص الوزن مدتها 5 أيام حيث يتكون جزء كبير من وجباتك من التفاح.

يتطلب نظام التفاح الغذائي تناول التفاح والسوائل فقط في اليوم الأول.

بالنسبة لبقية الأيام الأربعة، سيسمح بتناول التفاح في الغالب جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الأخرى الغنية بالمغذيات ولكن لا تتجاوز 1200 سعرة حرارية في اليوم.

في اليوم الأول، تتناول التفاح فقط على الإفطار والغداء والعشاء.

في اليوم الثاني يمكن تناول التفاح بجانب الخضراوات على الإفطار والعشاء والغداء.

من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس، يُسمح بتناول الفواكه وعصائر الفاكهة الطازجة وعصائر الخضار والبروتينات ومنتجات الألبان جنبًا إلى جنب مع التفاح لكل وجبة رئيسية.

فوائد ريجيم التفاح



ريجيم التفاح مفيدًا لفقدان الوزن، لأن التفاح يعمل كمسرع لفقدان الدهون ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، 4-5 جم لكل تفاحة، مما يساعد على وقف آلام الجوع، كما أن السكر الطبيعي في التفاح يقلل أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

- يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ، مما يثبط الشهية.

- تظهر الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان ، أو البكتين ، تتحول إلى مادة هلامية لزجة في المعدة وتوقف الجسم عن امتصاص السكر بسرعة كبيرة.

- من المعروف أيضًا أن بكتين التفاح يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول. عندما تناول 26 شخصًا ثلاثة تفاحات يوميًا ، انخفض مستوى الكوليسترول لديهم بنسبة 7% - أكثر من أولئك الذين تناولوا نفس النظام الغذائي بدون تفاح.

يوقف البكتين اشتهاء الجسم للطعام لمدة تصل إلى أربع ساعات.

يحتوي التفاح على مواد كيميائية نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة ، والتي تحارب آثار الشيخوخة على الجسم.

التفاح غني بالألياف وهو رائع لأي شخص يعاني من الإمساك لأنه ملين طبيعي ومع ذلك، لا تتجاوز خمسة تفاحات في اليوم.