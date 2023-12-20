رصف شوارع أحياء وعزب مطروح وتركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة.. صور

مطروح – حسن مشالى

يستكمل مجلس مدينة مرسى مطروح، أعمال الرصف لعدد من شوارع الأحياء والعزب، وتركيب بلاط انترلوك فى الشوارع الضيقة والأزقة التى يصعب رصفها بالأسفلت، فى إطار أعمال التطوير وتوفير الخدمات، التى تنفذها محافظة مطروح، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجرى استكمال رصف منطقة شوارع العمدة فرج، وخلف المدرسة الصناعية، وعزبة العسكر، لتنتهى مشاكل الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع "عبد المجيد" أعمال رصف شوارع عزبة العجارمه، من ناحية مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب، ضمن خطة الرصف للعام الجارى، بالتزامن مع عمل أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لمطالب سكان المنطقة.

كما تم رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر، بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك، ووضع طبقة الاساس لشوارع السوانى البحرية، وخلف المعهد الدينى بعلم الروم، تمهيدًا لأعمال الرصف، وجارِ تركيب البلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.

وأشار رئيس المدينة، إلى الانتهاء من رصف بعض شوارع منطقة عزاز، وربطها بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز، كمرحله أولى بالخطة الاستثمارية.

كما يجرى استكمال أعمال تحويل التيار الكهربائى من هوائى إلى أرضية، لشوارع الملح وأحمد عرابى والغرباوى بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، لتحسين مستوى أداء التيار الكهربائى والانارة فى المناطق والأحياء السكنية، ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.

وأكد رئيس المدينة، على وضع أعمدة الإنارة الجديدة، بالمناطق التى تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، الأهالى بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية، لكى تليق بسكان المناطق التى تم رصفها، محذرًا من تعرض المتسبب فى اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا على أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة، تعمل على خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية، فى اطار المصلحة العامة لكى تليق بمكانه المدينة السياحية.

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