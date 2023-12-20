رئيس الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: 2023 عام الانخراط مع مصر بكافة المجالات

كتبت هناء أبو العز

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن 2023 كان عام الانخراط بشدة مع مصر أكثر من ذى قبل فى كافة مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وقال بيرجر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمنزله ظهر اليوم، لمراجعة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال عام 2023، إن الأمر لا يقتصر فقط علي الاجتماعات الدولية بل وحتي زيارات رفيعة المستوي، ومبادرات مع المجتمع المدني.

ولفت برجر، إلى التعاون مع مصر فى مجالات مجالات الدفاع والأمان، مثل منتدى مكافحة الإرهاب بعد أن تسلمت مصر من المغرب الرئاسة خلال هذا العام.