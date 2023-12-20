"حياة كريمة".. إنهاء مجمع إسعاف زفتى ومجلس قروى نهطاى بالغربية (صور)

الغربية - محمد طارق

مشروعات كثيرة تم الإنتهاء منها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، سواء كانت خدمية أو مشروعات عامة ليتمتع بها الآلاف من المواطنين داخل تلك القري، وذلك بعدما ظلوا مهمشين لسنوات طويلة يعانون من نقص في تلك الخدمات، ومن أهم الخدمات هي الخدمات الصحية كالوحدات الطبية ونقاط الإسعاف.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، الانتهاء من إنشاء وتشطيب وتشغيل نقاط إسعاف مدينة زفتي ومجلس قروي نهطاي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة التي تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولي داخل المحافظة، والتي تم اختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطي 4 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم سعدة أحد شباب المدينة، أنهم كانوا يعانون في السابق من نقص خدمات الإسعاف وعدم وجود سيارات مجهزة لنقل وخدمة المرضي الذين يحتاجون الي التنقل من المنازل الي المستشفيات، فضلًا عن حوادث الطرق اليومية والتي كانت تحتاج الي سيارات وكان الأهالي ينتظرون بالساعات لحين وصول سيارة إسعاف من أقرب نقطة مجاورة.

وأضاف: يوجد تنسيق وربط أيضا بين جميع مستشفيات المحافظة لتبادل الحالات الأمر الذي يحتاج الي سيارات مجهزة لنقل المرضي بين تلك المستشفيات، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة وفرت كافة الخدمات وأنشأت مجمع نقاط علي أعلي مستوي يخدم الآلاف المترددين علي المستشفي العام، كما تم الإنتهاء من نقطة إسعاف مجلس قروي نهطاي والتي تخدم عدد كبير من القري التي كانت تحتاج أيضا الي الخدمات الإسعافية.

فيما قال محمد أسامة، إن مجمع نقاط الإسعاف أحدٍ أهم المشروعات التي طالبوا بها لسنوات طويلة، لخدمة المرضي وإنقاذ الأرواح من ضحايا حوادث الطرق التي تحدث يوميًا، موجهًا الشكر للرئيس علي إطلاق تلك المبادرة العظيمة وتوفير الحياة الكريمة لسكان القري والمدن وتوفير كافة المشروعات الخدمية التي طالبوا بها لسنوات.

ومن جانبه، أوضح محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



النقطة من الداخل



مجمع نقاط إسعاف حياة كريمة



نقاط إسعاف حياة كريمة بقري زفتي



نقطة إسعاف نهطاي