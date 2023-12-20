حزب العمال البريطانى يدعو لقطع العلاقات مع سفيرة إسرائيل لرفضها حل الدولتين

كتبت : نهال أبو السعود

يتعرض السير كير ستارمر زعيم حزب العمال في بريطانيا، لضغوط لقطع العلاقات مع سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة بعد أن قالت إن بلادها لن تقبل حل الدولتين عندما تنتهى الحرب فى غزة، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وكتبت شبكة العمل الإسلامية، وهي مجموعة تمثل المسلمين في الحزب، إلى السير كير تحثه على ضمان عدم وجود "أي ارتباطات أخرى" مع تسيبي حوتوفيلي السفيرة الإسرائيلية وعدم مشاركة أي برامج معها في ضوء تصريحاتها المتطرفة ضدها.

وفي الرسالة، التي اطلعت عليها سكاي نيوز، جادلت المجموعة بأن الارتباط بحوتوفلي أو الأفراد الآخرين الذين شاركوها آرائها سيكون "معاديًا للإسلام" ويسئ إلى سمعة الحزب من خلال احتمال انتهاك قواعد السلوك الخاصة به.

وفي الرسالة الموجهة إلى السير كير، قالت أعضاء العمال المسلمين إن إنكار حق فلسطين في الوجود كدولة مستقلة ليس موقفًا متطرفًا فحسب، بل يتعارض تمامًا مع الإجماع الدولي وأضافت أنه كان هناك اتجاه مقلق لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الحكومة التي تمثلها حوتوفلي للإدلاء بتصريحات ذات طبيعة إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني.

وجاء في الرسالة: "إن الارتباط بمثل هؤلاء الأفراد أو تأييد آرائهم بأي شكل من الأشكال لا يعد فقط كراهية للإسلام ومستهجنًا أخلاقيًا، ولكنه يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على نزاهة حزب العمال والتزامنا بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وفي المقابلة، سئلت هوتوفلي عما إذا كان ينبغي أن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة كجزء من تسوية سلمية مع إسرائيل، فأجابت: "لا على الإطلاق".

وزعمت حوتوفيلي، التي شغلت سابقًا منصب نائب وزير الخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو، أن الشعب الفلسطيني "لم يرغب أبدًا في أن تكون له دولة بجانب إسرائيل" بل دولة "من النهر إلى البحر" في إشارة إلى تدمير إسرائيل.

وتعرض التحالف الإسرائيلي مع الولايات المتحدة لمزيد من التوتر يوم السبت عندما ردد رئيس الوزراء نتنياهو تعليقات حوتوفيلي في مؤتمر صحفي، قال فيه إنه "فخور لأنه منع قيام دولة فلسطينية".

ووفقا للتقرير، يعد حل الدولتين بقبول واسع في المجتمع الدولى باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني على الفور تصريحات حوتوفلي، قائلاً إن حكومة المملكة المتحدة "لم توافق" وأن موقفها الثابت يظل هو أن حل الدولتين هو النتيجة الصحيحة.