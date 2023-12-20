اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:13 م
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جهات التحقيق تستمع لأقوال صاحب محل ملابس وسط البلد بعد احتراقه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:25 م
جهات التحقيق تستمع لأقوال صاحب محل ملابس وسط البلد بعد احتراقه حريق محل ملابس وسط البلد
كتب عبد الرحمن سيد

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تسمتع جهات التحقيق لأقوال مالكي محل ملابس وأخر للأحذية وصاحب العقار الكائن به تلك المحلات فى منطقة وسط البلد والذى شبت فيها حريق أدت الى احتراق محتويات المحلين وأمتدت لباقى أجزاء الطابق وقضت على كافة المحتويات بداخله.
 
 
وكشفت معاينة مكان الحريق إلتهام النيران لمحلين ملابس وآخر للأحذية بطابق علوى بعد الأرضى بالعقار رقم 16أ فى شارع 26 يوليو بحى الأزبكية والمكون من أرضى و10 طوابق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية إخماد واطفاء الحريق بالكامل.

 

وأضافت المعاينة، أن حريق محل ملابس وسط البلد تم إطفائه وأجريت له عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان ولم ينتج عن الحريق أى خسائر بالأرواح، فضلا عنه تم رفع المخلفات الناتجة عن الحريق وإزالة المياه الراكدة بواسطة الشركة التابعة لحى الأزبكية.

 







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اخبار الحوادث

الحماية المدنية




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