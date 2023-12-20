جهات التحقيق تستمع لأقوال صاحب محل ملابس وسط البلد بعد احتراقه

كتب عبد الرحمن سيد

تسمتع جهات التحقيق لأقوال مالكي محل ملابس وأخر للأحذية وصاحب العقار الكائن به تلك المحلات فى منطقة وسط البلد والذى شبت فيها حريق أدت الى احتراق محتويات المحلين وأمتدت لباقى أجزاء الطابق وقضت على كافة المحتويات بداخله.

وكشفت معاينة مكان الحريق إلتهام النيران لمحلين ملابس وآخر للأحذية بطابق علوى بعد الأرضى بالعقار رقم 16أ فى شارع 26 يوليو بحى الأزبكية والمكون من أرضى و10 طوابق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية إخماد واطفاء الحريق بالكامل.