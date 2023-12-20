اليوم السابع
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توفير كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة فى الدقهلية.. تفاصيل

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:24 م
توفير كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة فى الدقهلية.. تفاصيل سكر
الدقهلية - محمدالحبشى

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تابعت غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ضخ كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة، وتوفيرها بمنافذ مختلفة على مستوى نطاق المدينة أمام المواطنين، والتأكيد على الالتزام بالأسعار وعدم زيادتها للتخفيف عن كاهل المواطنين.
 
كما أكدت الحمادى على استمرار الحملات المشتركة من قبل مجلس المدينة بالتنسيق مع التموين، لضبط الأسواق والتصدى للغش والاحتكار حرصا على توافر السلع أمام المواطنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأعلنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس عن أماكن توفير كميات السكر بسعر 27 جنيه ، تحت رعايه مديرية التموين بالدقهلية، وشملت الأماكن المعلن عنها من رئاسة المركز ومدينة بلقاس.






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