محافظ الدقهلية يكرم المتفوقين من طلاب الشهادة الإعدادية

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء حفل تكريم مسابقة اوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2023/2024، والتي شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وكرم الفائزين بالمراكز الأربعة الأولي وهم إدارات ( بلقاس - السنبلاوين - شربين - منية النصر).

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والنواب حسين خضير ثروت فتح الباب ، هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم ، والدكتور عصام مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

حيث حصلت مدرسة الدمايره للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بلقاس التعليمية، علي المركز الأول ، وحصلت مدرسة السنبلاوين الاعدادية بنات التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية علي المركز الثاني ، وحصلت مدرسة حسين خضير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شربين التعليمية علي المركز الثالث ، وحصلت مدرسة الشهيد عصام الحسيني الإعدادية التابعة لإدارة منية النصر علي المركز الرابع.

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية أنجبت على مدار تاريخها لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والدين الذين أثروا جوانب الحياة في مصر والعالم ، أمثال علي مبارك أبو التعليم، وام كلثوم سيدة الغناء العربي والشيخ متولي الشعراوي امام العصر ولطفي السيد، فيلسوف الجيل، واسامة الباز، مهندس السياسة المصرية، وفاروق الباز، عالم الفضاء، ومحمود الشريف رائد التنمية الريفية، وغيرهم الكثير والكثير الذين تفخر الدقهلية بهم في الداخل والخارج

كما أشار " مختار " الي أنه من التفاؤل يولد الأمل ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح والتفوق والنبوغ ونجاحكم وتميزكم فخر ونجاح لنا جميعا

وأكد " المحافظ " علي دعمه الكامل للعملية التعليمية بالدقهلية، ولابنائه الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لتظل الدقهلية رائدة ومتميزة بأبنائها وتنجب لمصر اعلام في شتي المجالات .

وقدم " مختار " خالص التهاني القلبية لإدارة بلقاس والسنبلاوين وشربين ومنية النصر، لحصولهم علي المراكز الأربعة الأولي مع دوام التوفيق والنجاح لهم دائما.

والجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم ، وتقديم فقرة غنائية وفقرة فنية لطلاب مدرسة الشهيد مصطفي الجوهري بالمنصورة.