تفجير عين نفق مفخخة فى جنود إسرائيليين واستهداف دبابة ميركافا بغزة

كتب أحمد جمعة

أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، الأربعاء، من تفجير عين نفق مفخخة فى قوة إسرائيلية شمال شرق خانيونس، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين.

وأشارت الفصائل الفلسطينية فى بيان لها إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلى من غاراته الجوية على مناطق متفرقة من رفح جنوب غزة مع قصف عنيف على مناطق شمال ووسط القطاع خلال الساعات الماضية، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم من الأطفال، وذلك لليوم الـ 75 على التوالى من العدوان الإسرائيلى على غزة.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ركز قصفه على مخيم جباليا شمال القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، موضحة أن الاحتلال دمر مخازن المساعدات الإنسانية لسكان شمال غزة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفذ إعدامات ميدانية ضد عدد كبير من الشبان الفلسطينيين فى غزة، موضحة أن القصف المستمر والعنيف فى شمال القطاع يهدف بالأساس لتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين إلى جنوب غزة خلال الفترة المقبلة.

وفى خان يونس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية سلسلة غارات بالتزامن مع قصف مدفعى قوى على المدينة، ما أدى لاستشهاد عشرات النساء والأطفال جنوبى قطاع غزة، فضلا عن وقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حى الأمل بالمدينة.

فى رفح، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى عشرات المنازل على رؤوس السكان فى مخيم الشابورة وسط رفح وكذلك فى تل السلطان، بالإضافة إلى استمرار مدفعية الاحتلال الإسرائيلى فى قصف مناطق متفرقة فى رفح الفلسطينية.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلى غارة على منطقة السطر الشرقى فى خان يونس، ووجه أهالى جباليا مناشدات بضرورة توجه الصليب الأحمر والدفاع المدنى والإسعاف لمربع آل أبو خليفة خلف مسجد حراء لوجود أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء وعدم قدرة الأهالى على انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون فى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى نازحين بمدرسة المستقبل فى حى الصبرة بمدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مركز إسعاف تابع لها فى جباليا شمال القطاع من جميع الاتجاهات، مشيرة إلى وجود 127 شخصا داخله من بينهم عاملون ونازحون ومصابون.