اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:29 ص
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325 طائرة شحن مساعدات دولية لغزة استقبلها مطار العريش منذ بدء العدوان

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:28 ص
325 طائرة شحن مساعدات دولية لغزة استقبلها مطار العريش منذ بدء العدوان مطار العريش - أرشيفية
العريش ـ محمد حسين

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ارتفع إجمالي عدد الطائرات التي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 325 طائرة، بعد استقبال 5 طائرات خلال الساعات القليلة الماضية قادمة من بلجيكا وماليزيا والسعودية والأردن وألمانيا.

 وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش، أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية استقبال طائرة  شحن مساعدات من بلجيكا  ونقلت 35.165 طن مستلزمات  وأجهزة طبية  وأدوية ومولد كهرباء و2 كونتير، ومن ماليزيا ، ونقلت 56.908 طن مواد غذائية وإغاثية وطبية، ومن السعودية ونقلت 17.564 طن مواد إغاثية ومستلزمات طبية، ومن الأردن ونقلت 5.977 مستلزمات طبية إنسانية خاصة بالأطفال، ومن ألمانيا ونقلت 15.500 طن مواد إغاثية عبارة عن خيام، ليرتفع عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش ونقلت مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة التي اندلعت أكتوبر الماضي إلى 325 طائرة نقلت نحو 1000 طن  من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.

 والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.







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سيناء




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