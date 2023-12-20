تعرف على الضوابط العامة للحج السياحى فى الموسم الجديد

كتب محمد أسعد

تضمنت الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مجموعة من القواعد والضوابط العامة وهي:

1- تلتزم الشركات السياحية بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنه 2022 ،والقانون رقم 38 لسنة1977 بشأن تنظيم أعمال الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

2- تلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

3- تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج .

4- تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط والتعميمات الصادرة بأي من الوسائل المتاحة عن كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية، وكذا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها.

5- تلتزم الشركات السياحية بكافه التعليمات الصادرة من مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات .

6- تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط الواردة بمحضر أسس وترتيبات شئون الحج بين الجانبين المصري والسعودي لهذا الموسم 1445هـ /2024م، فضلا عن كافة التعميمات الواردة من الجانب السعودي بشأن القواعد المحددة لتنظيم رحلات الحج من خارج المملكة العربية السعودية .

7- تلتزم غرفه شركات ووكالات السفر والسياحة بتكوين التكتلات والتضامنات فيما بين الشركات السياحية تمهيداَ لإدراجها على المسار الالكتروني على ألا يقل عدد الحجاج بالمجموعة الواحدة عن 250 حاج وذلك وفقا للضوابط الواردة من السلطات السعودية .

8- تلتزم الشركات السياحية بضرورة توعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بالاحكام الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية من حيث ضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وفيما لا يتجاوز قيمته 10 ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها .

9- تلتزم الشركات السياحية بتوعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بكافة التعليمات المنظمة لشئون الحج والتي تمنع الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية ورفع الأعلام والشعارات واللافتات ، واجتناب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة النعرات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو جلب المحظورات والمخدرات .

10- تلتزم الشركات السياحية بتوعية الحجاج بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير .

11- يسمح للشركات السياحية تنظيم رحلات حج 1445هـ شريطه عدم وجود أي مواقف قانونيه خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات حج هذا العام .

12- يسمح للشركة بتسجيل الارتباط العائلي، وبحد أقصى خمسة أفراد لكل ارتباط، وتُطبق ضوابط الاعتذار والاستبدال على هذا الارتباط عند الوفاة أو قيد الحرية، ويتم الاستبدال لباقي الارتباط حال وجود مانع شرعي أو قانوني فقط يمنع سفرهم وذلك بعد العرض علي اللجنة المختصة.

13- الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة لكافه مستويات وبرامج الحج هي ثلاثة ليالي كحد أدنى .

14- مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية، ولن يتم السماح بتغيرها لأي سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه.

15- يُسمح للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط إما خمس نجوم أو اقتصادي (طيران) أو البرى .

16- في حالة رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوى يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.

17- لا يُسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم صف أول، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقًا لعقد يُبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية، وسعرها، وتخطر به الوزارة، وعند تقدم الحاج بشكوى الى الوزارة ستتولى تقييم أسعار هذه الخدمة .

18- العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية ويلتزم كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه .

19- المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب ، ولا تُقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم، وذلك بهدف تعجيل الانتهاء من كافة الإجراءات المنظمة للحج بشكل مبكر.

20- حال تقدم احد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام الشركة باختيار مواطن يليه بقائمه الانتظار ، فيتم تصعيده بدلا منه عقب التحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة ، وحال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج يتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال الشركة .

21- تلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصالاً للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام تعتبر أقوال الحاج وما يبديه من أقوال ويقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس وذلك في مواجهة الشركة السياحية.

22- تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد عما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج ، كما تلتزم بعدم استحداث اية برامج تخالف ما سبق ذكره ، وحال المخالفة يتم مجازاتها قانونا.

23- تلتزم الشركات السياحية بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر.

24- على مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات لإجراء معاينات السكن وتوثيق العقود؛ الالتزام بالعودة بعد انتهاء المعاينة وعدم التخلف للحج، علمًا بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر مندوبها للتأكد من عودته إلى البلاد.

25- تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لجسر الجمرات، وحال مخالفة ذلك سيتم مجازاة الشركة قانوناً.

26- تلتزم الشركات السياحية بالآلية المتفق عليها ما بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن سداد مبلغ جدية الحجز ، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتوجيه البنك المعنى بذلك بصرف مبلغ جدية الحجز في غضون شهر عقب إجراء القرعة الإلكترونية ، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

27- تلتزم الشركات السياحية بالتصعيد طبقاً للترتيب الوارد بقوائم الانتظار المعلنة على البوابة الموحدة للحج إذا خلا مكان أحد الفائزين بالقرعة الأساسية بحسب الأحوال الخاصة بسياسة الاستبدال .

28- تلتزم الشركات السياحية بلصق إستيكر على الغلاف الخارجي لجواز السفر مدون عليه اسم الشركة وبيانات الحاج ومستوى الرحلة ، كما تلتزم الشركات بطباعه الكود التعريفى الصادر لكل حاج من البوابة الموحدة للحج ووضعه على جواز السفر في مكان ظاهر يمكن قراءته ألياً ، وفى حالة نزعه أو إتلافه أو فقد الكود التعريفى يتحمل الحاج قيمه إعادة طباعته .

29- تلتزم الشركات السياحية بإدراج البيانات الخاصة بالاستعداد المسبق على المسار الالكتروني للحج .

30- يشترط فيمن يتقدم لأداء فريضة الحج الأتى :-

- ألا يقل عمره عن 25 عام ميلادية .

- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام .

- أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE على أن تكون أخر جرعه في خلال 6 أشهر قبل السفر، ويعتمد فى تحديد شرط السن واحتساب صلاحية الجواز تاريخ 1/3/2024 .

31- السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

32- تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر أخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعه الوزارة نظراً لارتباط التأشيرة بجواز السفر.

33- تلتزم الشركات السياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الالكترونية وذلك اثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي علي موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج علي موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة .

34- تلتزم الشركات السياحية بالتأكد من المتقدم للحج السياحى بأنه لم يسبق له التقدم لأى من الجهات المنظمة للحج هذا العام .

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.