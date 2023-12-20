تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية لجلسة 13 يناير

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة سمكرى ونقاش إلى جلسة 13 يناير المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهما بقتل شاب والشروع فى قتل 2 آخرين بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 5540 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2511 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد م م ع، 19 سنة، سمكرى سيارات، ومحمود ع س، 23 سنة، نقاش، مقيمان بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل "بلال ى" والشروع فى قتل آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان الزقازيق.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا جريمتهما عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على قتل المجنى عليهم، وذلك على إثر خلاف سابق، وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين (بندقية خرطوش وفرد خرطوش)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.