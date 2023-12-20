بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد 16 يناير المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تحديد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادى المهنى فى الفترة من 16 حتى 24 من يناير حيث جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خطة العمل والإستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية

وفى سياق متصل أكد سيد عبد العزيز مدير التعليم بالمحافظة أنه جرى تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى لتبدأ الأحد 14وتنتهى 24 يناير.

كما أعلن وكيل التعليم بالمحافظة عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024، لصفوف النقل الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى (عام وفنى)، بالإضافة لصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الأول والثانى الإعدادى ( عام - لغات - مهنى) ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل،

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه ستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع (حسب المجال والتخصص) فى الفترة من 9 حتى 21 يناير، وامتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21يناير، وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثانى حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير.