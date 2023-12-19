تخريج أول دفعة ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بالوادى الجديد.. صور

تحتفل 140 سيدة وفتاة واحاتية من أهالى محافظة الوادى الجديد بتخرجهن من البرنامج التدريبى "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور تيمور سودان مدير إدارة التدريب بالأكاديمية بدعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، والذى جرى تم تنفيذه على مدار 23 يوم تدريبى وضم 140 متدربة من السيدات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، ضمن جهود المحافظة لتعزيز التعاون مع الأكاديمية فى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بعدد من البرامج السابقة.

ويهدف برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" لتدريب المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتى تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، البرنامج مصمم لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية فى القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة وع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويستمر البرنامج لمدة 10 أشهر منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميدانى فى المؤسسات المختلفة بإجمالى 223 يومًا تدريبيًا ستمر فيها المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

وقالت فاطمة جبريل إحدى خريجات البرنامج بالمحافظة فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إنها سعيدة بتخرجها من هذا البرنامج التدريبى الشامل من أجل تولى المهام القيادية وإدارة الخطط والبرامج وفقًا لاستراتيجية عمل محكمة تتوافق مع أحدث آليات العمل القيادى مشيرة إلى أن برنامج المرأة تقود هو بمثابة الفرصة الحقيقية لتحقيق أهداف وطموحات المرأة الواحاتية فى تولى الأدوار القيادية واختبار قدراتها على إدارة المواقف وفقًا لأحدث نظم التدريب التى تلقتها الفتيات والسيدات فى هذا البرنامج المتكامل.

وأضافت فاطمة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أحدثت فارقا غير مسبوق فى نظم التدريب الفنى والتقنى والإدارى وخاصة برنامج القيادة وتدريب المرأة أما تضمنته من خطط تدريبية هى الأحدث على مستوى العالم من أجل تأهيل الكوادر واكتشاف المواهب الإدارية والقيادية توظيفها بشكل صحيح يعزز خطط الدولة لدعم الكوادر البشرية واستهداف القيادات الشابة ومنحها الفرصة الحقيقية لتحقيق أهدافها.

ومن جانبها أشادت نائب المحافظ ببمبادرة الأكاديمية لتنفيذ البرنامج على أرض المحافظة لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول لأكبر عدد من السيدات المستهدفات بالتدريب، وأكدت على عقد لقاءٍ خلال الفترة المقبلة مع خريجات البرنامج لبحث أوجه الاستفادة من البرنامج وورش العمل المقدمة، وآليات تنفيذ الأفكار والمقترحات التى قدموها خلال البرنامج.

وكانت نائب محافظ الوادى الجديد وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، استقبلت مؤخرًا وفد الأكاديمية برئاسة اللواء أيمن الأطفيحى مستشار تنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالأكاديمية، لتقديم ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود فى المحافظات المصرية» الذى يُعد أحد البرامج التدريبية المقدمة للمرأة تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»

وجرى عقد ندوة ضمن الفعاليات التى تهدف إلى الوصول للسيدات المصريات الراغبات فى تطوير مهاراتهن القيادية، من خلال الالتحاق بالبرنامج الذى تقدمه الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للمرأة بحضور نادية عزمى مقرر المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، وسيد محمود السكرتير العام للمحافظة، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى جامعة الوادى الجديد، ومدير عام الأوقاف، وممثل عن الكنيسة، ولفيف من السيدات التنفيذيات ورائدات الأعمال، للتسجيل للدفعات القادمة من برنامج «المرأة تقود فى المحافظات المصرية»

ومن جانبها أعلنت جامعة الوادى الجديد، عن المشاركة فى برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" وهو أحد المنح الممولة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية التى تضمن لها مكان وفرصة فى سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف فى الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن البرنامج يهدف إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات فى جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها الريادى فى تدريب الكوادر الشابة مطالبًا الأكاديمية بعقد بروتوكول تعاون مع جامعة الوادى الجديد والأكاديمية لتدريب طلاب الجامعة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.