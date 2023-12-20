المعلم الطيب وابنه يتبارزان أمام الجمهور بمهرجان التحطيب بالأقصر .. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" مشهد عظيم فى فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومى للتحطيب المقام فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى، وذلك بتنظيم مباراة تحطيب بين المعلم الطيب ابن الأقصر وابنه الصغير عبد الله أمام الجمهور، لتقديم وصلة من البهجة والمتعة للأهالى والسياح الحضور للفعاليات وسط تفاعل كبير من لاعبى التحطيب الصعايدة فى المهرجان.

وشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهى بنى سويف، المنيا، ملوى، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية، حيث شهدت الفعاليات خلال أيام المهرجان القومى للتحطيب، تقديم حلقات سامر تحطيب ولعبة عصا على أنغام المزمار البلدى والناى بين لاعبى التحطيب من فرق الأقصر، المنيا، سوهاج، ملوى، أسيوط، بنى سويف للفنون الشعبية، بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، أعقبها استعراض "البنت المنياوية" لفرقة المنيا، وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية استعراض الفرح القناوى من الفلكلور والتراث القناوى، كما شاركت فرقة ملوى بعدة فقرات فنية منها "السحجة، يا جريد النخل العالى، التحطيب".

وتم تقديم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج خلال أيام المهرجان فى الثالثة عصرًا لمدة 3 أيام، بينما تم قدمت الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميًا فى السادسة مساءًا، وذلك حتى ختام المهرجان الذى يسعى إلى تكريس فنون لعبة التحطيب، للتشجيع على توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات الكبرى والأفراح، ونجحت مصر فى إدراج اللعبة عام 2016 بقائمة التراث الثقافى غير المادى باليونسكو.



بهجة-بين-لاعبى-التحطيب-خلال-المهرجان



جانب-من-عروض-التحطيب-بالمهرجان