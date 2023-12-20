اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:46 م
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المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته 31 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:01 م
المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته 31 قطعة حشيش فى الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بمعاقبة المتهم " م.ط.م" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المواد المخدرة والميزان الرقمي ،والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
 
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 14672 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.
 
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ط.م" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم لترويج المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية ، وابصرته يروج المواد المخدرة لأحد عملائه بمقابل مادي ، فتم ضبطه واستخلاص من يده حافظة بلاستيكية، وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 31 قطعة حشيش ، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة ،وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.






أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

ميزان الكتروني

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم




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