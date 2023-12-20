المشدد 10 سنوات لسائق وصاحب مكتبة لتزويرهم محررات رسمية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بمعاقبة كل من حضوريا للمتهم "ح.ا.ا" ،وغيابيا " للمتهم" م.م.ص" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين والسلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتزوير.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3154 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمان بالتزوير فى محررات.

تبين من التحقيقات، إلي قيام كل من " ح.ا.ا" سائق و "، و" م.م.ص" صاحب مكتبة، بالتزوير فى محررات رسمية، وعقب ورود بلاغ من الشاهدة "ا.ع.ال" طبيبة بيطرية بقيام المتهمين بالتزوير فى شهادة خبرة لإحدى الأطباء لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزة، وذلك بمقابل مادى 4 آلاف جنيه، وحال إجراء التعاملات الحكومية، تبين أن الشهادة مزورة وليست صحيحة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول، تمكن ضبطه وبحوزته محررات رسمية منسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة، وتزوير إمضاءات الموظفين المختصين وتبين أن المتهمان يستخدمان جهاز حاسب آلى، وطباعة ليزر وقوالب أختام شعار الجمهورية ، وبمواجهته أقر بملكيته لأدوات، ومساعدة المتهم الثانى الذى يتولى طباعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.