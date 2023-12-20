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المديريات التعليمية تتسلم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.. صور

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:54 م
المديريات التعليمية تتسلم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.. صور استلام اجهزة التابلت
محمود طه حسين

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تسلمت المديريات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، تمهيدا لتسليمه للإدارات التعليمية والمدارس والطلاب، حيث أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد استلام 2083 جاهز تابلت بمواصفات عالية الجودة، حيث تضمن الجهاز جميع المشتملات الخاصة به من سماعة وشاحن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التابلت تم تحديثه وتنزل المنصات التعليمية عليه وجاهز للاستخدام من قبل الطلاب مباشرة، متابعة: أن الطلاب يمكنهم استخدام المحتوى الرقمى الموجود على ذاكرة الجهاز.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استلام أجهزة التابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم وتسليمه فى ذات الوقت للإدارت التعليمية وسرعة توزيعه على الطلاب، موضحة أن المديرية تسلمت ما يقرب من 74000 تابلت يتم تسليمها للطلاب استنادًا للإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن إدارة التطوير التكنولوجى تقوم بأكتفت التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب وذلك تيسيرًا عليهم، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.

 

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وصول التابلت للمديريات

 

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وصول التابلت للمديريات

 

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وصول التابلت للمديريات

 

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد يتابع استلام التابلت

 







وزارة التربية والتعليم

تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تأمين التابلت لطلاب أولى ثانوى 2024

اخبار مصر




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