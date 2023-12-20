المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بسبب الثأر بالغربية

عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، المتهم بقتل ابن عمه بمركز السنطة، بالسجن المؤبد، بعدما تربص المتهم بالقتيل وانتظره بعد خروجه من السجن انتقاما منه بسبب الثأر.

ترجع الواقعة، بقيام المتهم بالتربص بـ ابن عمه بعد خروج الأخير من السجن بعد قضاء مدة عقوبة بالسجن 25عاما، للانتقام منه بسبب الثأر.

وعقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وظفر به أثناء سيره بالشارع، وأحضر سكينا وسدد له طعنات أودت بحياته، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.