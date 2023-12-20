اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بسبب الثأر بالغربية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 04:00 م
المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بسبب الثأر بالغربية سجن - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، المتهم بقتل ابن عمه بمركز السنطة، بالسجن المؤبد، بعدما تربص المتهم بالقتيل وانتظره بعد خروجه من السجن انتقاما منه بسبب الثأر.

 

ترجع الواقعة، بقيام المتهم بالتربص بـ ابن عمه بعد خروج الأخير من السجن بعد قضاء مدة عقوبة بالسجن 25عاما، للانتقام منه بسبب الثأر.

 

وعقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وظفر به أثناء سيره بالشارع، وأحضر سكينا وسدد له طعنات أودت بحياته، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

 







اخبار الحوادث

جنايات طنطا

قتل

الثأر

السنطة

محافظة الغربية

اخبار المحافظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة