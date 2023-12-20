اليوم السابع
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الكرملين: نرفض الجهود لإيجاد صيغة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:57 م
الكرملين: نرفض الجهود لإيجاد صيغة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة الرامية للتوصل إلى صيغة سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا بأنها "سخيفة".

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "تُبذل جهود للتوصل إلى صيغة سلام دون إشراك روسيا. وهذه العملية سخيفة. وبشكل جدي، فإن هذه عملية ليس لديها القدرة على تحقيق أي نتائج".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "نعتقد حقا أن موضوع المحادثات ليس له أهمية الآن. لقد قلنا مرارا وتكرارا أنه لا يوجد أساس لهذه المحادثات. ولا يوجد أي أساس أو شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات".

في سياق مختلف، أعلن المتحدث أنه "يتم عمل كل ما يلزم لضمان سلامة الرئيس بوتين، بما في ذلك من الناحية الوبائية".

وقال بيسكوف - للصحفيين؛ ردا على سؤال حول نظام استخدام الكمامات في الجهات الحكومية وتأثير ذلك المحتمل على الحملة الانتخابية - إنه "فيما يخص الرئيس، فالمهم بالنسبة لنا هو التأكد من سلامته، بما في ذلك من الناحية الوبائية". 

وأضاف: "يجري عمل كل ما يلزم لضمان سلامة الرئيس بوتين ولا اعتقد أن هناك ما يقلق أثناء الانتخابات".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن "الزيادة المسجلة حاليا في انتشار الإنفلونزا هي ظاهرة موسمية عادية ولا يمكن بتاتا الحديث عن تأثيرها على الحملة الانتخابية المقبلة"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات لضرورة فرض ارتداء الكمامات من قبل المختصين مع أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

من جانب أخر أكد سفراء دول مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، استمرارهم فى العمل نحو ضمان الدعم الدولي لصيغة السلام في أوكرانيا.

وكتب سفراء مجموعة السبع - عبر منصة (إكس.. تويتر سابق)، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "التقى سفراء مجموعة السبع مع ديمترو كوليبا لمناقشة جهود أوكرانيا الدبلوماسية والإصلاحية في عام 2023.. أكدنا مجددًا تنسيقنا الوثيق ومواصلة العمل من أجل ضمان أوسع دعم دولي ممكن لصيغة السلام في أوكرانيا والتعافي والإعمار". 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال - خلال مؤتمر صحفي - إنه متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على المساعدة المالية التي تعهدت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 







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