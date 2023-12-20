اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: تفشى الأنفلونزا والمخلوى والالتهاب الرئوي وكورونا (فيديو)

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:54 م
الصحة العالمية: تفشى الأنفلونزا والمخلوى والالتهاب الرئوي وكورونا (فيديو) ماريا فان كيركوف عالمة الأوبئة
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتورة ماريا فان كيركوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية فى بيان لها، عن الطفرة الحالية الجديدة JN.1 لفيروس كورونا، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تواصل تقييم الوضع، وتنصح باتباع نصائح الصحة العامة للمنظمة، للحفاظ على سلامة عائلاتكم وأصدقائكم خلال موسم العطلات.

وأشارت ماريا فان كيركوف إلى أن فيروس كورونا ليس المرض التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراض آخذة في الانتشار.

وتنصح باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتأكد من حصولك على الرعاية السريرية عند إصابتك بالعدوى.

وتشمل هذه التدابير ما يلي:

- ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان

- احرص على التهوية

- احرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

-  واظب على تنظيف يديك

- احرص على متابعة التطعيمات ضد كورونا والأنفلونزا، لاسيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

- احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا كورونا أو بالإنفلونزا

 







الصحة العالمية

متحور كورونا الجديد

فيروس كورونا

متحور jN1

متخور مثير للاهتمام

JN1

فيروس JN1

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة