الصحة العالمية: تفشى الأنفلونزا والمخلوى والالتهاب الرئوي وكورونا (فيديو)

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ماريا فان كيركوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية فى بيان لها، عن الطفرة الحالية الجديدة JN.1 لفيروس كورونا، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تواصل تقييم الوضع، وتنصح باتباع نصائح الصحة العامة للمنظمة، للحفاظ على سلامة عائلاتكم وأصدقائكم خلال موسم العطلات.

وأشارت ماريا فان كيركوف إلى أن فيروس كورونا ليس المرض التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراض آخذة في الانتشار.

وتنصح باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتأكد من حصولك على الرعاية السريرية عند إصابتك بالعدوى.

وتشمل هذه التدابير ما يلي:

- ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان

- احرص على التهوية

- احرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

- واظب على تنظيف يديك

- احرص على متابعة التطعيمات ضد كورونا والأنفلونزا، لاسيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

- احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا كورونا أو بالإنفلونزا