وقال كل من شومر وماكونيل في بيان مشترك - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، "إن المفاوضين مازالوا يعملون على بعض المسائل، وعلى أمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرك سريعا على صعيد إقرار هذه الحزمة مطلع العام المقبل".

وأشارت القناة إلى أن بيان زعيمى مجلس الشيوخ يأتي غداة تحذير البيت الأبيض من أن ما تبقى من تمويل أمريكي مصرح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة قبل أن يتعين على الكونجرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.

وقدمت واشنطن حتى الآن دعماً عسكرياً لكييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.