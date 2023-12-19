زيلينسكى: الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا وستفى بوعودها

وقال كاميرون ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا "إن لندن وباريس كانتا داعمتين قويتين لأوكرانيا وستظلان كذلك، طالما كان ذلك ضروريا"..مضيفا : "أنه إذا استمر هذا الدعم ليس لدي شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر هذا الصراع الروسي الأوكراني".

وأشار إلى أنه في بداية الصراع فشلت روسيا في تحقيق أهدافها ثم جاءت المقاومة المدوية للأوكرانيين الذين صدوا الروس..قائلا : "أما الفصل الثالث من الصراع هو الأصعب في حين تواجه أوكرانيا صعوبات على أرض المعركة في مواجهة القوات الروسية لكن الفصل الرابع لايزال بحاجة إلى الكتابة ، ونحن بحاجة للتأكد من أنه مكتوب على نحو صحيح".

ومن جانبها .. أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أن البلدين يعملان جنبا إلى جنب منذ بداية الأزمة لضمان عدم فوز "العدوان الروسي" في هذه الحرب..قائلة :"نأمل في تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر ، من الواضح أن مصير أوكرانيا على المحك، وكذلك أمن القارة الأوروبية".