اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:02 م
السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ص.ا." مزارع بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2020 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص.
 
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






سوهاج

جنايات سوهاج

سلاح

مركز سوهاج




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة