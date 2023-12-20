السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ا.ا." و"م.ا"وج.ا"بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بإحراز سلاح نارى، واستعراض القوة مع المجنى عليه "ص.ا بدائرة مركز جزيرة جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إحراز سلاح نارى، واستعراض القوة مع المجنى عليه وبث الرعب فى قلبه وتخويفه بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.